Exluchador de la WWE será condenado a prisión por presunta violencia familiar

Un exestrella de la WWE fue detenido tras ser acusado de presunta violencia familiar en un hecho que ha causado impacto en el mundo de la lucha libre.
La WWE vuelve a ser tema de conversación en el mundo del entretenimiento deportivo, esta vez por una polémica que involucra a uno de sus exfiguras más reconocidas.
La empresa de lucha libre más famosa del mundo nuevamente está en el centro de la atención mediática, debido a que un exluchador se encuentra en el ojo del huracán por problemas legales.
Se trata de Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”, uno de los luchadores mexicanos más destacados que pasó por la WWE en la última década.
Durante su etapa en la compañía, Alberto del Río alcanzó grandes logros, conquistando campeonatos de máxima importancia y enfrentándose a grandes estrellas como John Cena, entre otros rivales de alto nivel.
Sin embargo, el exluchador vuelve a estar envuelto en la controversia, luego de su detención por una supuesta situación de violencia familiar en contra de su actual esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. La exestrella de la WWE fue detenido en SLP.
Este nuevo caso ha generado gran repercusión en los medios de comunicación, tanto en México como a nivel internacional, donde el tema ha sido ampliamente difundido.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el luchador se ve involucrado en situaciones polémicas a lo largo de su carrera y vida personal.
En 2014, fue despedido de la WWE tras protagonizar un altercado con un empleado de la empresa, hecho que marcó su salida de la compañía.
Posteriormente, en 2017 tuvo un incidente con la exluchadora de la WWE Paige, lo que derivó en una denuncia en su contra y un nuevo episodio mediático en su carrera.
En 2020, enfrentó uno de los casos más delicados, cuando fue denunciado por su ex pareja Reyna Quintero por presunto secuestro agravado y agresión sexual.
A lo largo de los años, Alberto del Río también ha estado vinculado a otros episodios de controversia, incluso durante su paso por la Lucha Libre AAA, donde protagonizó un incidente al lanzar una silla hacia un aficionado.
Su nombre ha permanecido constantemente en el ojo del huracán, siendo recurrente en titulares por diferentes situaciones fuera del ring.
Más recientemente, en 2025, también se reportaron actos de conducta inapropiada durante su participación en un programa de televisión.
De esta manera, la trayectoria del exluchador continúa marcada tanto por sus logros deportivos como por una serie de polémicas que han acompañado su carrera dentro y fuera del cuadrilátero.