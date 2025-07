Diogo Jota: surge otra impactante versión del accidente en el que murió el futbolista

"Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia", relató José Azevedo, como se presenta en el video, donde mostró su nombre usando el tacógrafo en el tablero del camión.