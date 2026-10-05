La increíble condición para el regreso de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal

La situación generó dudas sobre si aquel episodio podía significar el final definitivo de Cristiano con Portugal. El delantero, de 41 años, ya había cerrado su participación en los Mundiales después de la eliminación ante España en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026. FIFA confirmó que aquella fue su última Copa del Mundo, aunque eso no significaba necesariamente que hubiera anunciado su retiro absoluto de la selección.