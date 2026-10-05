La increíble condición para el regreso de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal

El futuro de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal vuelve a estar en el centro de la atención
Después de la reciente polémica que terminó con el delantero abandonando la concentración portuguesa, ahora aparece una posibilidad que podría cambiar el desenlace de su historia con el combinado nacional.
Cristiano Ronaldo no es un futbolista más en la historia de Portugal. Es el máximo referente de la selección y uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos.
Con la camiseta portuguesa conquistó la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League, además de convertirse en el máximo goleador histórico del combinado nacional.
Ronaldo abandonó la concentración de Portugal antes del partido contra Dinamarca después de la polémica generada por su situación con el seleccionador Jorge Jesus. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó su salida de la concentración, aunque no ofreció públicamente todos los detalles que provocaron la decisión.
La situación generó dudas sobre si aquel episodio podía significar el final definitivo de Cristiano con Portugal. El delantero, de 41 años, ya había cerrado su participación en los Mundiales después de la eliminación ante España en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026. FIFA confirmó que aquella fue su última Copa del Mundo, aunque eso no significaba necesariamente que hubiera anunciado su retiro absoluto de la selección.
Según la información que circula en medios europeos, la intención de Portugal sería convencer al histórico delantero para que vuelva a vestir la camiseta nacional en una ocasión especial.
La idea no sería iniciar una nueva etapa competitiva con Cristiano, sino permitirle tener una despedida oficial y definitiva ante los aficionados portugueses.
La propuesta de un partido de homenaje tendría precisamente ese objetivo: permitir que Cristiano pueda despedirse de los aficionados portugueses en un ambiente festivo, con el reconocimiento de sus compañeros, de la Federación y de una afición que lo acompañó durante más de dos décadas.
El delantero disputó 234 partidos con Portugal, cifra que refleja la enorme dimensión de su trayectoria internacional.
Cristiano todavía no ha confirmado que vaya a aceptar una propuesta de este tipo. Tampoco existe, hasta el momento, un anuncio oficial que establezca un partido específico de homenaje para el delantero.
Sin embargo, la puerta de la selección no parece completamente cerrada.
Jorge Jesus aseguró recientemente que Ronaldo puede regresar cuando quiera y que, si continúa jugando y desea volver a representar a Portugal, será recibido nuevamente. El técnico calificó la situación reciente como un malentendido y dejó la decisión en manos del propio futbolista.
Otro elemento que podría favorecer un eventual regreso es el objetivo personal que persigue Ronaldo: alcanzar los 1,000 goles en su carrera profesional. Según reportes recientes, el portugués todavía busca llegar a esa cifra histórica y podría querer hacerlo, si las circunstancias lo permiten, con la camiseta de Portugal.
Aun así, cualquier regreso tendría que producirse bajo unas condiciones diferentes. Después de la polémica con Jorge Jesus, una nueva convocatoria tendría que encontrar un equilibrio entre el protagonismo histórico de Ronaldo y el proyecto deportivo de la selección.
La idea que ahora toma fuerza sería, por tanto, mucho más simbólica que competitiva.
Portugal le abre las puertas a Cristiano Ronaldo para un regreso, pero con la condición de que sea solo para un juego de despedida.
Portugal podría intentar que Cristiano Ronaldo tenga una última aparición con la selección, reciba el homenaje de sus aficionados y pueda cerrar oficialmente una historia que comenzó hace más de dos décadas.
Sería el último capítulo de una carrera internacional extraordinaria, marcada por récords, títulos, goles y momentos históricos.
El balón está ahora en el tejado de Cristiano. Portugal quiere que vuelva, aunque sea por una última vez, para despedir a una de las mayores leyendas de su historia.