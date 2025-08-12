  1. Inicio
Chica latina estalla luego de que el exarquero Iker Casillas negó una relación con ella.

Chica latina estalla luego de que el exarquero Iker Casillas negó una relación con ella.

Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
Iker Casillas vuelve a estar en el ojo del huracán por una dura acusación que ha recibido por parte de una de sus amigas.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
La ‘amistad’ entre Juliana Pantoja e Iker Casillas continúa dando de qué hablar. Al parecer, ambos se habrían conocido de manera casual durante un viaje del exfutbolista a Colombia.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
Ella es Julia Pantoja, chica colombiana que ha sido catalogada como amiga del exportero español Iker Casillas.

Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
El interés de Julia e Iker hizo que planearan verse, y tiempo después realizaron un viaje junto a otras personas a Cartagena de Indias.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
Después de que esta relación saliese a la luz, la polémica se ha incrementado por el hecho de que el que fuese capitán de la Selección Española negase públicamente que hubiera cualquier relación sentimental entre ambos.

Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
Pantoja ahora ha establecido conexión en directo con TardeAR para responder a las declaraciones de Iker y detallar la situación actual entre ellos.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
En su intervención, Pantoja ha dejado claro que su decisión de hablar ante la opinión pública obedece al comportamiento reciente de Casillas, a quien definió como “obsesionado” y con intenciones de causarle daño.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
“Yo, como muchas chicas, estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia del vínculo”, señaló la colombiana en referencia a Iker.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
“Hasta el día de hoy, Iker está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”, disparó la colombiana.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
De acuerdo con la información dada por Pantoja, ella e Iker Casillas tenido una relación de al menos tres años, en la cual el exportero habría llegado a viajar a Colombia para visitarla.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
La chica colombiana también explicó los motivos por los que decidió rechazar esas supuestas insinuaciones, señalando de forma explícita: "Por higiene".
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
"Como lo digo para que no suene tan fuerte... Iker era una persona que no se aseaba diariamente", dijo Pantoja en referencia al exportero español.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
La chica colombiana reaccionó molesta luego de que Iker Casillas negó una relación con ella.
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
Casillas y Juliana se habrían conocido de manera casual durante un viaje del exfutbolista a Colombia, momento en el que aparentemente habría habido una conexión instantánea que les llevó a seguirse en redes sociales. El interés hizo que planearan verse, y tiempo después realizaron un viaje junto a otras personas a Cartagena de Indias, aunque ella acabó marchándose antes de tiempo
Casillas no se aseaba diariamente: realiza impactante confesión sobre el exportero
Iker Casillas vuelve a estar en el ojo del huracán mediático tras una serie de polémicas que no dejan de generar titulares. El exportero del Real Madrid y la selección española ha visto cómo su vida privada se convierte una y otra vez en noticia, a pesar de que hace años que dejó el fútbol
