"Casillas no se aseaba diariamente": realiza impactante confesión sobre el exportero

Casillas y Juliana se habrían conocido de manera casual durante un viaje del exfutbolista a Colombia, momento en el que aparentemente habría habido una conexión instantánea que les llevó a seguirse en redes sociales. El interés hizo que planearan verse, y tiempo después realizaron un viaje junto a otras personas a Cartagena de Indias, aunque ella acabó marchándose antes de tiempo