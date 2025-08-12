"Casillas no se aseaba diariamente": realiza impactante confesión sobre el exportero

Iker Casillas vuelve a estar en el ojo del huracán por una dura acusación que ha recibido por parte de una de sus amigas.
La ‘amistad’ entre Juliana Pantoja e Iker Casillas continúa dando de qué hablar. Al parecer, ambos se habrían conocido de manera casual durante un viaje del exfutbolista a Colombia.
Ella es Julia Pantoja, chica colombiana que ha sido catalogada como amiga del exportero español Iker Casillas.
El interés de Julia e Iker hizo que planearan verse, y tiempo después realizaron un viaje junto a otras personas a Cartagena de Indias.
Después de que esta relación saliese a la luz, la polémica se ha incrementado por el hecho de que el que fuese capitán de la Selección Española negase públicamente que hubiera cualquier relación sentimental entre ambos.
Pantoja ahora ha establecido conexión en directo con TardeAR para responder a las declaraciones de Iker y detallar la situación actual entre ellos.
En su intervención, Pantoja ha dejado claro que su decisión de hablar ante la opinión pública obedece al comportamiento reciente de Casillas, a quien definió como “obsesionado” y con intenciones de causarle daño.
“Yo, como muchas chicas, estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia del vínculo”, señaló la colombiana en referencia a Iker.
“Hasta el día de hoy, Iker está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas”, disparó la colombiana.
De acuerdo con la información dada por Pantoja, ella e Iker Casillas tenido una relación de al menos tres años, en la cual el exportero habría llegado a viajar a Colombia para visitarla.
La chica colombiana también explicó los motivos por los que decidió rechazar esas supuestas insinuaciones, señalando de forma explícita: "Por higiene".
"Como lo digo para que no suene tan fuerte... Iker era una persona que no se aseaba diariamente", dijo Pantoja en referencia al exportero español.
La chica colombiana reaccionó molesta luego de que Iker Casillas negó una relación con ella.
