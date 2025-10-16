Carmen Boquín se desahoga y pone en su lugar al "Fantasma" Figueroa

La periodista Carmen Boquín no amagó y le dejó contundentes palabras al "Fantasma" Figueroa, DT de la selección nacional de Nicaragua.
"Nosotros vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad, tenemos que a agarrar a Honduras y tenemos que despedirnos bien. Después veremos que pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití", fueron las palabras del estratega de la selección nacional de Nicaragua.
"Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua, señaló el deseo de vencer a Honduras en el duelo que se realizará el próximo 13 de noviembre por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
"Nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial", sentenció Figueroa. Estas palabras hicieron eco y tanto jugadores como periodistas han respondido.
La conocida periodista hondureña Carmen Boquín puso en su lugar a Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua, que aseguró eliminarán del Mundial a Honduras en el juego del 13 de octubre.
Carmen Boquín trabaja actualmente en la cadena estadounidense Telemundo de Estados Unidos.
Boquín fue consultada por sus compañeros ante las declaraciones del Fantasma Figueroa tras caer 4-1 en Costa Rica por la eliminatoria mundialista.
"Yo no lo conozco a Figueroa, pero me parece que de un técnico es una actitud muy niñata", comenzó diciendo Carmen Boquín en referencia al DT de la selección de Nicaragua.
"En vez de hablar de tu mal rendimiento y poca capacidad, vas y adviertes a tu rival que le vas a hacer la maldad de sacarlo del Mundial", dijo Carmen Boquín en referencia al "Fantasma" Figueroa, DT de la selección de Nicaragua.
Boquín siguió diciéndole: "O sea, ubicate, fallaste, buscá otras excusas, pero deja de decir a tus jugadores que vas a ir a dañar a un vecino, que no ganas nada".
"Lo digo así como si fuera Honduras o cualquier otra selección, me parece muy de niños. Él acusa de que la prensa lo trató mal, eso puede motivar más a tu rival", indicó de forma rotunda Carmen Boquín.
"Me parece muy de niño lo que ha dicho "Fantasma" Figueroa, dice que lo trataron mal, ¿querés que te pongan una alfombra roja", disparó sin rodeos Carmen Boquín en referencia al DT de la selección de Nicaragua.
Carmen Boquín puso en su lugar al DT de la selección de Nicaragua luego de que el estratega señaló su deseo de eliminar a la selección de Honduras.
Carmen Boquín cuenta con 39 años de edad y es una reconocida periodista hondureña.
Carmen Boquín inició su carrera profesional en el año 2000, y actualmente es una reconocida periodista hondureña, exitosa por su trayectoria a escala nacional e internacional.