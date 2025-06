Boca, humillado por maestro y su cruel eliminación ante el peor equipo del Mundial de Clubes

Edinson Cavani estuvo lejos de imponer su jerarquía contra el humilde Auckland City neozelandés. El uruguayo, que había vuelto a jugar después de un mes de recuperación, casi no pateó al arco en la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes y no pudo evitar la eliminación de Boca antes de salir reemplazado por Milton Giménez.