El gesto millonario de Taylor Swift en Navidad: $197 millones en bonos

Taylor Swift volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras más influyentes, y generosas, de la industria musical. La cantante entregó 197 millones de dólares en bonos a los trabajadores de "The Eras Tour", un gesto sin precedentes que quedó registrado en su docuserie.
El momento, que rápidamente se volvió viral, muestra a Swift reuniendo a su equipo para entregarles sobres personalizados, cada uno acompañado de una nota escrita a mano. La artista explicó que el “día del bono” es fundamental para ella, pues busca sentar un precedente: si la gira gana más, su gente también debe ganar más.
La bonificación alcanzó a casi todos los departamentos: bailarines, músicos, técnicos de sonido e iluminación, vestuario, producción, logística, seguridad, transportistas, equipo de merch, video, carpintería, rigging, pirotecnia y más. Según reportes, muchos recibieron bonos de seis cifras, con rangos estimados entre 85,000 y 400,000 dólares, dependiendo del rol.
La gira, que rompió récords al superar los 2 mil millones de dólares en ventas, no solo consolidó a Swift como un fenómeno global, sino que también marcó un nuevo estándar en cómo se reconoce el trabajo detrás de una producción de esta magnitud.
Con este gesto, Swift reafirma su reputación como una líder que valora profundamente a su equipo y que entiende que el éxito se construye en conjunto.
La cantante también donó un millón de dólares a la ONG Feeding America, la principal red para combatir el hambre en Estados Unidos.
"Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre", indicó en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot.
Feeding America agradeció la aportación de Swift como una muestra de unión para "asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en el futuro", agregó el escrito.
La estrella del pop ha realizado varias donaciones en el pasado a la organización sin ánimo de lucro, incluida una millonaria donación en octubre del 2024 para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que devastaron partes del sureste de los Estados Unidos.
La contribución de Swift ayudó a comunidades afectadas por estos desastres a recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas tormentas devastadoras.
El último informe de Feeding America, la red de bancos más grande de Estados Unidos, estima que la inseguridad alimentaria ha escalado hasta afectar a 47 millones de personas en todo el país, de las cuales 14 millones son latinos