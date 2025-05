Muere futbolista en pleno partido: Revelan últimas palabras antes de morir

"Hoy me peiné y me vine bonita porque sabía que vendrías a tomar fotos al partido. Por fa, tómame muchas fotos bonitas mientras juego para subirlas al Insta”. Con esa ilusión, Atziri Galeana, una joven futbolista de 15 años, se preparó para disputar la final en la Unidad Deportiva Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. No sabía que sería su último partido.