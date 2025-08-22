¿Quién anotó el golazo de los tiktokers hondureños? La jugada maestra de Supremo

El juego denominado "La Gran Revancha" entre los tiktokers de Honduras y El Salvador dejó un héroe inesperado y la historia detrás de él, muestra la astucia de Supremo. Acá se los contamos.
Todos vieron que Honduras bailó a El Salvador en el primer tiempo, por lo que El Salvador respondió con un par de cambios.
Este misterioso 7, con el apellido Osorto le dio otra imagen a los salvadoreños.
Se trata de un futbolista profesional que se convirtió en un dolor de cabeza para la zaga hondureña.
Los salvadoreños lograron empatar el juego y fue ahí donde vino la respuesta de Supremo.
Noland Caleb ingresó y le dio otra cara a Honduras. ¿Pero quién es este jugador?
Caleb fue uno de los entrenadores que tuvo la selección de Honduras durante la concentración.
Es un jugador con experiencia en Segunda División. Su clase quedó demostrada a los 88 minutos cuando soltó un derechazo desde unos 30 metros.
El rsultado no se movió y fue así como los tiktokers lograron ganar el juego 2-1.
Los aficionados ya disfrutaban el encuentro, el golazo de Caleb fue la cereza del pastel.