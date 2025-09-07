"Todo se lo debo a él": Alexis Duarte reaparece en partido y su restauración es evidente

Alexis Duarte es otro y su cambio es evidente. El exjugdor de Petrotela, Platense, Marathón y Deportes Savio fue captado este sábado en la goleado 4-1 del Vida sobre Estrella FC.
Duarte está retirado del fútbol desde el 2004, el alcohol y las drogas, acompañado "de las malas amistades", como el mismo lo acepta, permitió que su carrera se apagara hasta poner en peligro su propia vida.
Duarte pasó de las gambetas en los estadios, a sobrevivir en la calle, dejándose ver en condiciones deplorables.
Imágenes como esta, consumiendo droga, era muy comunes en Tela, en donde se instaló tras dejar las canchas.
En agosto del 2023, este acontecimiento lo hizo recapacitar. Duarte fue captado peleando con un hombre y acto seguido apareció una mujer que con un martillo le pegó en la cabeza hasta dejarlo moribundo.
Así quedó Alexis Duarte. En ese momento vivía en la calle y muchos de sus amigos en Tela, habían perdido las esperanzas de que se recuperara.
Duarte había sido usado como ejemplo de estrellas que se apagaron por culpa de las drogas y el alcohol.
No es para menos, ya que sin ser delantero y con una técnica envidiable, anotó 19 goles en la Liga Nacional de Honduras, uno con Petrotela, 12 con Platense entre 1995 y 1997, cinco con el Marathón en 1998 y uno con Deportes Savio en el 2000.
Duarte recordó que la agresión del 2023 lo hizo cambiar el chip y fue cuando buscó ayuda de Dios.
Duarte logró instalarse en "El Mediador de un Nuevo Pacto", un centro para enfermos alcohólicos y drogadictos y comenzó a trabajar como bultero.
A finales del 2024 ya mostraba sus primeros frutos. "Dios tiene el poder y ayuda a las personas a cambiar, pero si uno no quiere cambiar, nada está haciendo. Tenemos que dejar todo lo malo que hay en nuestra vida. Estoy consciente que uno tiene que poner de su parte para dejar la droga y la bebida", dijo en esa ocasión.
El sábado, Duarte estuvo en la victoria 4-1 de Vida sobre Estrella FC en San Juan Pueblo y habló de cómo Dios la ha convertido en una nueva persona. "Yo he puesto el 1%, el 99% lo puso Dios. Todo se lo debo a él", aseguró.