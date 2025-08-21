  1. Inicio
Alejandra Rubio y su atrevida revelación para el partido de tiktokers Honduras - El Salvador

La presentadora hondureña sorprendió con el anuncio que hizo de cara al partido de tiktokers.

Alejandra Rubio ha causado revuelo en redes sociales con la atrevida revelación que ha hecho previo al partido de la selección de Tiktokers de Honduras contra El Salvador.
Los tiktokers de Honduras enfrentarán este viernes a los creadores de contenido salvadoreños en La Revancha en lo que será un evento histórico que promete muchas emociones y risas.
Alrededor de 17,000 boletos se pusieron a la venta para este partido entre creadores de contenido y se agotaron en un par de horas este jueves.
Hoy se pusieron a disposición del publico mil entradas más y en un par de horas ya se habían agotado. Habrá llenazo en el estadio Morazán y el show está garantizado.
Famosos catrachos como Milagro Flores, Elsa Oseguera, Carlo Costly y Eduardo Maldonado ya confirmaron su asistencia al evento realizado por Supremo.
Muchos se han preguntado si la presentadora hondureña Alejandra Rubio estará presente en el partido de tiktokers de Honduras y El Salvador.
La sexy presentadora hondureña ha confirmado su asistencia al partido de una forma peculiar.
"Ale irás al estadio", le consultó uno de sus seguidores sobre el partido de este viernes en el Morazán.
"Obvio, como me voy a perder el evento del año", respondió la presentadora catracha.
Pero lo que sorprendió a sus seguidores fue esto: La foto de una tanga color amarillo que se pondrá para el juego de creadores de contenido, misma que Alejandra cataloga como "la de la suerte".
Alejandra Rubio estuvo hace unos meses en el ojo del huracán por su polémica relación el capitan Javian Thompson.
Luego de tres meses de haberse casado, la pareja decidió ponerle fin a su relación sentimental.
La presencia de Alejandra Rubio le dará un plus al partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador.
Alejandra Rubio será una de las sensaciones en el estadio Morazán durante el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador.
La presentadora hondureña cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.
Estas son las chicas confirmadas para el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador que está organizando Supremo y que se disputará en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
