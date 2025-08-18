Agustín Auzmendi y Cecilia recibieron el "mejor regalo" de sus vidas

Agustín Auzmendi y la hondureña Cecilia García conmueven las redes sociales tras la última noticia que los involucra a ellos.
Además de su buen momento con Godoy Cruz en Argentina, Agustín Auzmendi está felizmente enamorado de la hondureña Cecilia García.
Auzmendi aterrizó en Honduras en 2022 con la ilusión de demostrar su valía, pero sin imaginar que en nuestro país encontraría al amor de su vida.
Tras sobresalir con sus goles en los Potros de Olancho, el delantero tuvo la oportunidad de firmar con el Motagua que dirigía Diego Vázquez un año más tarde. Fue allí donde conoció a la modelo capitalina, Cecilía García.
Según contó la propia influencer, ella tomó la iniciativa de hablarle al futbolista y así comenzó la historia de amor. Hoy, esa relación se encuentra más firme que nunca ya que se convirtieron en padres por primera vez.
"Lo conocí porque yo fui la que le se atrevió hablarle", revelaba Cecilía García el pasado mes de marzo, cuando le respondió varias preguntas a sus seguidores a través de Instagram.
"Él vivía en el mismo edificio que mi papá y yo ese día fui a correr con una amiga, él me empezó a seguir en Instagram. Le hablé y lo fleché de un solo, y el día siguiente ya tuvimos una cena romántica", confesó en su momento Cecilia en referencia a Agustín Auzmendi.
Ceciliar y Auzmendi revelaron el pasado mes de enero que estaban esperando su primera hija. Ambos recibieron cientos de mensajes, deseándole todo lo mejor a García durante su etapa de embarazo.
Cecilia confesó que no se esperaba ser madre tan joven: "Para nada. Siempre quise ser mamá a los 24 ó 25, pero no a los 21 años. Estoy feliz porque tengo a la persona que amo y va a ser el papá de mis hijos".
Según relató Cecilia, su amor con el delantero fue a primera vista. "Llevamos un año y cuatro meses, lo de nosotros siempre fue intenso, todo de un solo, rápido. Las cosas se dieron así".
Coronada como Miss Grand Honduras 2024, la modelo reveló que su hija con Agustín se llama Emma Isabel Auzmendi García.
Cabe mencionar que la primógenita del futbolista nació en Mendoza, Argentina. El 'Pistolero' finalmente cumplió otro de sus sueños que era jugar en la Primera División de su país y aceptó la oferta del Godoy Cruz tras salir campeón con Motagua.
Antes de dar a luz, uno de los usuarios le consultó cómo iba la gestación y Cecilia respondía: "Emma está muy bien, se mueve mucho, pero eso me hace feliz".
"Último día con mi pancita. Qué camino tan lleno de aprendizajes y amor. Ahora llega mi gordita a cambiar mi vida para siempre", expesaba Cecilia horas antes de encaminarse a un hospital de Mendoza junto con el jugador para el momento más esperado.
Agustín Auzmendi publicó en sus redes sociales oficiales una fotografía en la que sale con su novia y la pequeña Emma.