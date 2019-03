Gadgets para consentirlos

Redacción

Cubra todas las necesidades de su mascota con juguetes, platos y lanzadores de pelotas electrónicos.

Eche un vistazo a estos accesorios para que consienta a sus peludos.

Para la sed. El bebedero Drinkwell Pagoda de Petsafe tiene capacidad para dos litros, viene con filtros de carbón vegetal y de espuma, y al estar fabricado con cerámica, es fácil de limpiar.

Para jugar. El ratón electrónico de Hex Bugs realiza movimientos realistas al correr, pausar y girar como un verdadero roedor. Rodea obstáculos, esquiva esquinas y regresa a su posición original.

A JUGAR. Este lanzador de pelotas automático mantendrá a su mascota entretenida y en forma, de Petsafe.



Para correr. El lanzador de pelotas automático de Petsafe cuenta con múltiples sensores para proteger a cualquier persona que esté parada frente al equipo y puede utilizarse dentro y fuera de la casa.

Para ‘geekear’. Si el dueño es fan de Star Wars, el gato lo será también con estos pequeños ratones de lona disfrazados de personajes de La Guerra de las Galaxias.

Star WARS. Estos ratoncitos están disponibles en paquetes de dos y hay distintos modelos para elegir.



Para nutrirlo. Mida y controle las porciones de alimento de su mascota con el alimentador programable Doskocil Petmate.

ALIMENTADOR. El Doskocil Petmate está disponible en distintas capacidades. El dispositivo tiene una pantalla LCD que cuenta el número de alimentos.





Cómo elegir los juguetes

Una pelota, un frisbee o un peluche pueden ser buenos juguetes para el perro. No obstante, hay que tener en cuenta determinados criterios antes de dejar que el animal juegue con determinadas cosas.

El dueño debe siempre asegurarse de que sus componentes no sean dañinos para la salud del can y que su uso no suponga ningún peligro de herirlo. Y es que no hay que olvidar que mascar una pequeña pelota de goma puede llegar a causarle la muerte al perro.

Con los perros no se deben utilizar como juguetes cosas que puedan romperse o astillarse.

La elección de los juguetes para el can puede compararse con la elección de los juguetes para un niño. Las cosas que sean recomendables para los juegos del niño son también recomendables para ellos.