¿Will Smith protagonizará la próxima película de Matrix?

El cineasta Drew Goddard, conocido por su trabajo en películas como The Martian y The Cabin in the Woods, fue contratado por Warner Bros, el año pasado, para dirigir y escribir una nueva entrega de la franquicia de Matrix, marcando la primera ocasión en la que un filme de la saga no estará dirigido directamente por las hermanas Wachowski. Sin embargo, Lana Wachowski participará en la realización de la cinta como productora ejecutiva.

Lanzada hace más de 25 años, The Matrix capturó la imaginación de una generación con una trama disruptiva y una actuación memorable de Keanu Reeves como Neo. Desde entonces, la historia se expandió con The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions en 2003, y más recientemente con The Matrix Resurrections en 2021.

Sin embargo, algunos fans especularon que el elenco para esta quinta parte podría tener un cambio con la integración de Will Smith. Los rumores surgieron después de que el actor publicó un intrigante mensaje en su cuenta de Instagram el pasado lunes 6 de enero.

En el video que únicamente tiene texto, el artista hizo referencia a su decisión de rechazar el papel de Neo en la icónica película de ciencia ficción de 1999 dirigida por Lana y Lilly Wachowski.

La publicación, acompañada de una tipografía al estilo de Matrix, decía: “En 1997, las Wachowski ofrecieron a Will Smith el papel de Neo en The Matrix. Smith lo rechazó, eligiendo Wild Wild West, creyendo que era una mejor opción en ese momento. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Cómo habría sido The Matrix con Will Smith como Neo? Despierta, Will... The Matrix te tiene...”.

Cabe destacar que The Matrix se convirtió en un fenómeno cultural, redefiniendo el cine de ciencia ficción con una narrativa innovadora y efectos especiales revolucionarios.

Por el contrario, Wild Wild West, protagonizada por Smith junto a Kevin Kline, fue duramente criticada y fracasó en taquilla. De hecho, obtuvo varias nominaciones a los Premios Razzie, conocidos por reconocer las peores películas del año.

A pesar de los rumores que la publicación pudo generar, ni Warner Bros o cualquier otro miembro de la producción confirmó si el famoso realmente estaba insinuando algo relacionado con el nuevo proyecto de Matrix o si simplemente era una reflexión sobre su carrera.

Y es que Will Smith, quien alcanzó la fama en la década de 1990 gracias a The Fresh Prince of Bel-Air y películas como Independence Day (1996) y Men in Black (1997), ha enfrentado altibajos en su carrera reciente.