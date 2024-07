Vanessa Hudgens está “feliz y sana” tras el nacimiento de su primer hijo.

La actriz de 35 años ha confirmado que ella y su esposo Cole Tucker han dado la bienvenida al mundo a su bebé , pero admitió que e staba decepcionada por no haber sido la primera persona en anunciar la feliz noticia después de que circularan por Internet fotografías de ella saliendo del hospital en Santa Mónica el miércoles (03.07.24) con su recién nacido.

La actriz de ‘ Bad Boys: Ride of Die ’ -que anunció su embarazo en la premiación de los Óscar de este año- explicó recientemente que siempre había tomado sus decisiones profesionales pensando en sus futuros hijos.

Recientemente, Vanessa también ganó el programa de concursos ‘The Masked Singer’ y esto representó una victoria muy significativa para ella.

Dijo: “Ser ganadora siempre es increíble. Especialmente cuando no tiene nada que ver con Vanessa Hudgens y tiene todo que ver con lo que llevo dentro y con lo que realmente aporto. Fue un viaje hermoso para mí poder seguir adelante y realmente me tomó por sorpresa lo emotivo que me hizo”.