Un documental sobre el príncipe Andrés hará sombra a la coronación

Channel 4, un canal de televisión británico de transmisión pública en abierto que pertenece y es operado por Channel Four Television Corporation, emitirá un programa cuyo título provisional es ‘Andrés, el príncipe problemático’ como parte de la cobertura “alternativa” que planea ofrecer de la coronación de Carlos III el próximo 6 de mayo.

El especial se centrará en la polémica entrevista que el duque de York concedió en noviembre de 2019 a la periodista Emily Maitlis para explicar su amistad con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein y responder a las acusaciones de Virginia Giuffre, la mujer que afirma que abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad en el marco de la red internacional de prostitución de menores creada por Epstein.

La maniobra no salió precisamente como él esperaba porque, en lugar de rehabilitar su imagen, el público le percibió como un hombre frío, que no mostraba ningún tipo de empatía con las víctimas de Epstein, y que además fue incapaz de ofrecer explicaciones satisfactorias.

Emily Maitlis ha accedido a sentarse ahora frente a las cámaras para explicar cómo consiguió que Andrés accediera a charlar con ella y los pormenores de su encuentro como parte de las producciones “menos reverenciales” que ha preparado Channel 4.

“Esta flamante serie documental de dos partes utiliza raras imágenes de archivo, entrevistas con el productor de la BBC Sam McAlister y acceso exclusivo a fuentes de palacio, para desvelar la historia interna de la desastrosa entrevista de Newsnight y desentrañar el escándalo que llevó a su espectacular caída en desgracia”, han prometido desde la cadena.

El documental examinará además el pasado de Andrés, su infancia y sus años de servicio militar, y ahí no acaban los planes de Channel 4 para mostrar otra cara de la coronación.

También ha anunciado una reposición de ‘Prince Andrew: The Musical’ y el documental ‘Farewell to the Monarchy’, retirados el año pasado tras la muerte de la reina Isabel II.

La comedia satírica ‘Los Windsor’, protagonizada por Harry Enfield como Carlos, volverá a pantalla con un episodio que se burlará del coste de la ceremonia en medio del aumento del coste de vida que asola Gran Bretaña.