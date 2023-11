Suegra de Taylor Swift se siente en un planeta diferente gracias a ella

Donna Kelce se siente como si la hubieran puesto en un planeta diferente desde que su hijo Travis Kelce comenzó a salir con Taylor Swift.

La megaestrella del pop de 33 años ha estado saliendo con el jugador de futbol americano, de 34 años, desde septiembre pasado y ahora su madre Donna, de 71 años, admitió que su repentina fama la ha sorprendido, peor que le gusta que la reconozcan cuando está fuera de casa.

Así lo dijo a la revista People: ‘Ha sido un viaje. Eso es seguro. Es un poco diferente. A veces siento que estoy en una especie de planeta diferente. Me pregunto: ´¿En qué se ha convertido mi vida?´. Ha sido un viaje. Eso es seguro. Es divertido ser reconocido. Lo es. La mayoría de las personas son bastante respetuosas y muy positivas’.

Travis admitió recientemente que a pesar de salir con uno de las artostas más importantes del mundo, tiene la intención de mantener su vida privada para sí mismo.

En una conferencia de prensa en Alemania el viernes, dijo: ‘El último estado es que pude verla la semana pasada. Ese es el último estado. Voy a mantener mi relación personal, muy personal’.

A pesar de esto, fuentes internas afirmaron recientemente que es ‘obvio’ para los amigos de la pareja que la cantante de ‘Anti-Hero’ y la estrella de la NFL están ‘enamorados’ el uno del otro, aunque todavía no lo han admitido públicamente.

Una fuente le dijo a Us Weekly: ‘Están muy felices. No dicen que están enamorados todavía. Pero es obvio para sus amigos que van en esa dirección. Los amigos piensan que están enamorados y que él hace que ella siente que no tiene que “preocuparse por nada cuando están juntos’.

La fuente continuó: ‘Taylor está muy feliz y entusiasmada con Travis. Ella está en la etapa de la relación en la que espera verlo, recibir llamadas suyas y pasar tiempo con él. Tiene mariposas en el estómago y hace tiempo que no las tiene. Ella se siente segura y cómoda con él física y emocionalmente. Travis es alguien muy diferente para ella. Con él es fácil. No tiene que preocuparse por nada. Él tiene su propia carrera y dinero. Así que no está con ella por razones equivocadas. Tiene su propia carrera exitosa y comprende las exigencias’.