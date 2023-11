Armie Hammer vuelve a Instagram sonriente y dispuesto a enterrar su pasado.

El actor Armie Hammer ha regresado a su cuenta de Instagram, abandonada desde hacía meses, para demostrar que está intentando recuperar la normalidad perdida en los últimos años.

El intérprete ha publicado primero un vídeo a bordo de un tren, mientras disfrutaba de una película en su ordenador portátil. No ha añadido descripción alguna a la grabación y se desconoce si las imágenes que aparecen en pantalla, una escena en la que un hombre trata de superar a un caballo en una carrera, esconden algún tipo de mensaje para sus seguidores.

Su iniciativa le ha granjeado más de 40.000 ‘me gusta’ y numerosos mensajes de apoyo. “Bienvenido, Armie, te hemos echado de menos”, le dirige una seguidora. “Espero que seas feliz, hagas lo que hagas”, señala otro internauta. “Le has sacado una sonrisa a mucha gente sólo con este pequeño detalle”, celebra otro admirador, encantado con su regreso a la esfera virtual.

Poco después de sorprender a su público, Hammer ha subido otra foto en la que ya se le puede ver directamente, sin camiseta y recién salido del mar tras su llegada a Los Ángeles. “Cuando el comité de bienvenida te pide que te bañes en las frías aguas del océano, nada más salir del avión”, bromea el artista, de 37 años, mientras posa con dos de sus mejores amigos. La sonrisa que exhibe en esta última instantánea le ha hecho recibir otro aluvión de buenos deseos, así como más de 80.000 ‘likes’.

El pasado mes de junio, el protagonista de títulos como ‘Call Me By Your Name’ y ‘La red social’ explicaba en la misma plataforma que acababa de iniciar un “largo proceso” para “reconstruir” su vida. Ese día, la fiscalía de Los Ángeles había anunciado en un comunicado que no iba a presentar cargos contra el intérprete a raíz de las acusaciones de violación que había recibido de una mujer, quien empleaba el seudónimo ‘Effie’ para proteger su intimidad.

La decisión se justificaba con la falta de pruebas o indicios suficientes para respaldar esa teoría. En cualquier caso, esa última polémica terminaba de confirmar que Hammer le había sido infiel a su entonces esposa, Elizabeth Chambers, en repetidas ocasiones.

De hecho, esos engaños precipitaron la separación de la pareja en el año 2021, tras once años de matrimonio. Chambers, madre de dos hijos junto al artista, se mostró impactada y consternada con las informaciones que habían trascendido previamente sobre su marido. Además de haberla engañado con numerosas mujeres, estas habían denunciado en las redes sociales, compartiendo incluso capturas de pantalla de sus conversaciones con el actor, que Hammer había tratado de implicarlas en fantasías sexuales degradantes para ellas, algunas ligadas incluso al canibalismo. Él negó rotundamente que su conducta fuera potencialmente delictiva, y subrayó que nunca quiso poner en práctica tales fantasías.

“Me siento muy agradecido a la fiscalía del distrito por llegar a la conclusión que yo llevaba defendiendo en todo este tiempo, que no se cometió crimen alguno. Me gustaría dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado a sobrellevar este período. Seguiremos adelante”, reza el mensaje que compartió Hammer para celebrar su victoria judicial y expresar su deseo de enterrar ese oscuro capítulo de su vida, que trajo consigo su desaparición de la escena hollywoodiense.

El artista se refugió durante un tiempo en las islas Caimán, donde trabajaba en el hotel en el que se hospedaba tras haberse “arruinado”, según contaban sus allegados a la revista People, tras su caída en desgracia.