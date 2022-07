Supremo construye una escuela junto al influencer Shin Fujiyama

“Soy perito mercantil, no puede entrar a la universidad por money, entonces empecé a trabajar como mesero en un restaurante y cuatro meses después a mí me ascendieron como gerente de marketing y le digo a todos los muchachos que andan conmigo, estudien”, expresó el Tiktoker.

“Mi contenido no es apto para niños, eso no es culpa mía, son los padres que le dan un teléfono y no pueden controlarlos. Me alegro que me conozca una persona adulta y no un niño”.

Aseguró que está ayudando a otros Tiktoker a crecer para ganar dinero y así que puedan estudiar, superarse y ayudar a su familia.

“ A mí me molestaba que un Tiktoker ganara más que mí y yo trabajaba, hay gente que se molesta porque uno con tonteras hace dinero. No pensé que en las redes sociales había tanto beneficio”, dijo Supremo.

Comentó que inició haciendo “contenido vulgar” para hacerse viral y de esa manera dar a conocer su música. Posteriormente cambió su contenido por los niños que lo ven y por sus hijos.

Manifestó que no ha hecho los mismo proyectos de Shin Fujiyama de construir escuelas por falta de recursos, sin embargo, afirmó que en algunas ocasiones ha salido a regalar juguetes a los niños de escasos recursos.