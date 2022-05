Sus compañeros se sienten devastados por fallarle al público que tanto les ha dado. Sin embargo, lo más importante ahora para todos ellos es la salud de Steve. “Gracias por entender y por apoyar a Steve durante este tiempo”.

El cantante y su banda se encontraban en Moscú para celebrar el aniversario 868 de la ciudad y fue ahí donde Steven decidió dar un concierto al aire libre e inesperado.

Asimismo han detallado que será a mediados del próximo año cuando retomen sus compromisos musicales y han prometido mantener a sus fans al tanto de cualquier actualización.

En 2019, el intérprete de ‘Walk This Way’, de 74 años, confesó a la revista GQ la lucha que ha tenido que enfrentar para dejar atrás la vida de excesos que llevó durante gran parte de su vida adulta y comparó su adicción a las drogas con el viaje de la protagonista de ‘Alicia en el país de las maravillas’ de Lewis Carroll.

“Me metí por el peor camino. Bajé a la madriguera del conejo. Fui a perseguir a Alicia”, recordó.

“Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaban y no paré, hasta el punto de llegar a hacerle daño a mis hijos, a mi vida, a mi familia y a mi banda. Hubo un momento en el que no tenía una banda y no me importaba”, declaró.