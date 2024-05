Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, explota tras críticas a su cuerpo: “Ya llegué a mi límite”

En respuesta, Sofía Castro publicó en sus stories de Instagram : “ Desde los 15 años he sido objeto de comentarios sobre mi cuerpo y ya me cansé. Nadie tiene derecho de opinar sobre el cuerpo de otro, criticando si subí o bajé de peso, si me operé o no. Estas críticas han causado traumas e inseguridades que no debería haber enfrentado. La gente que se enfoca en criticar el cuerpo de otros, a menudo carece de amor propio ”, escribió la joven.

Rumores de cirugías

La primogénita de ‘La Gaviota’ reveló que ha perdido 28 libras a base de ejercicio y buena alimentación desde 2020, cuando cambió su estilo de vida y así respondió a los cuestionamientos sobre si se ha sometido a alguna cirugía para bajar de peso.

“No tengo por qué dar explicaciones, porque si me hubiera operado, ¿qué tiene de malo? Pero ya estuvo que tengo que leer puro comentario opinando sobre mi cuerpo. Una lipo o un marcaje requiere disciplina y ejercicio. Sí me hago todos los tratamientos, pero no, ‘ lipo’ no me hecho, no porque no quiera sino porque decidí hacer otro tipo de tratamientos”, explicó Castro.

“Ya llegué a mi límite y que tenemos que parar de opinar y criticar el cuerpo y el físico de los demás. Nadie tiene por qué criticar a nadie. Paremos ya con el ‘body shaming’. Paremos ya”.

Finalmente, dejó claro que no está en contra de las cirugías, pues “todo se vale” para ser feliz.

“No estoy en contra de las cirugías, al contrario... Así que ya dejemos el tema y que cada quien haga lo que le dé paz. Y sobre todo ámense con todo su ser y si quieren entrar a la plancha , al bótox, a lo que sea, mientras ustedes sean felices y sanas todo se vale”, sentenció.