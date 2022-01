Sirey Morán habla de sus proyectos y su experiencia en “NBL”: “Hay una chica que me bloqueó”

View this post on Instagram

Arriesga todo por un sueño

La bella hondureña recordó lo difícil que fue para ella renunciar a su trabajo para ser parte de la aventura de “Nuestra Belleza Latina” y así poder luchar por sus sueños.

“La competencia es dura, súper difícil...La parte difícil que me tocó a mí y a todas las chicas es llegar sin ningún tipo de contrato, renunciar a tu trabajo, y todo arriesgándolo para poder conseguir una oportunidad y alcanzar tu sueño”, recordó Sirey.

Durante la charla, Jomari Goyso también le preguntó si aún mantiene comunicación con sus excompañeras de NBL, a lo que Sirey dio una impactante respuesta.

“Hay una que me dejó de seguir (en Instagram) hay dos que nunca me siguieron, hay una que me bloqueó... o sea, terminó la competencia, gané, me seguía y yo también, cool, pero ya esta semana que pasó me bloqueó...Allí lo dejo de tarea”, reveló entre risas la progreseña.

Goyso le consultó si se trataba de Fabién Laurencio, representante de Cuba y finalista de NBL, sin embargo, la catracha dijo que Laurencio nunca la había seguido en redes sociales.

“No tengo problemas con Fabién”, aclaró Sirey.