Sebastián Yatra, ¿el tercero en discordia entre Aitana y Miguel?

Aitana celebró este martes, 20 de diciembre, en el WiZink Center de Madrid su último concierto de la gira 11 Razones. Un cierre de año un tanto melancólico por la ruptura con su ex pareja Miguel Bernardeau.

Sebastián Yatra se convirtió en el protagonista de los rumores, ya que acudió como espectador al Wizink, en lugar de aparecer como artista invitado para unirse al escenario.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “Tacones Rojos” compartió un vídeo del concierto de la catalana.

“Estoy muy emocionada y voy a intentar no llorar mucho esta noche. Soy una persona muy emocional, pero también soy ese tipo de cantante que no sabe cantar llorando, entonces tengo que intentar no llorar mucho esta noche porque todo el tiempo tengo las emociones a flor de piel”, confesó la cantante.

A lo largo de todos estos años, Aitana y Sebastián Yatra han sido fotografiados y en cada una de ellas, la “buena química” se hace presente. Lo cual genera sospechas que entre ellos dos podría haber algo más que una amistad.