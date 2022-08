Se suma Viola Davis a precuela de ‘Los Juegos del Hambre’

Chicago, Estados Unidos. La actriz Viola Davis está lista para sumarse a otra franquicia fantástica: actuará como la creadora de las violentas justas en la precuela de la saga Los Juegos del Hambre. De acuerdo con el portal Deadline, la ganadora del Óscar actuará en un rol especial en The Ballad of Songbirds and Snakes, planeada para estrenar en cines el 17 de noviembre de 2023.

La nueva película de la franquicia de Lionsgate se basa en el libro homónimo de 2020, mismo que tiene lugar décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. “La historia de la precuela se centra en Snow, de 18 años, quien eventualmente se convierte en el líder tiránico de la distopía conocida como Panem”, se explicó en un comunicado de prensa.

En la película, Snow (que en la franquicia fue interpretado de adulto por Donald Sutherland) es elegido para ser mentor durante los décimos Juegos del Hambre, un evento televisado en el que los adolescentes son elegidos por sorteo para luchar hasta la muerte.