Por su parte, la banda Måneskin tocará su último sencillo “Supermodel”. Sin embargo, los detalles sobre la presentación de Jack Harlow no han sido revelados hasta el momento. El rapero criado en Kentucky apareció con Lil Nas X en los VMAs del año pasado, interpretando su sencillo “Industry Baby”, que encabezó el Hot 100.

Blackpink , la sensación femenina del k-pop, ofrecerá la primera presentación en Estados Unidos de su sencillo “Pink Venom”, mientras que Lizzo tiene programado interpretar la canción “2 Be Loved”, de su nuevo álbum Special.

A transmitirse en vivo a gran parte Prudential Center en Newark , en Nueva Jersey del mundo desde el, el próximo domingo 28 de agosto, la gal de premios ya había anunciado previamente los shows de Anitta, J Balvin, Marshmello con Khalid y Panic! at The Disco.

Fue una de las participaciones más sonadas de esa noche. Este año, Jack Harlow, Kendrick Lamar y Lil Nas X lideran a los nominados con siete menciones cada uno; Doja Cat y Harry Styles los siguen con seis, mientras que Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift y The Weeknd acumularon cinco nominaciones cada uno.

En cuanto a las actuaciones del resto de artistas previamente anunciados, la brasileña Anitta adelantó que hará su debut en los VMAs con la presentación de su nuevo sencillo, “Envolver”, mientras que el colombiano J Balvin estrenará en televisión su rola “Nivel de Perreo”, junto a Ryan Castro.

Marshmello y Khalid subirán al escenario juntos para poner a bailar a todos con su nueva colaboración, “Numb”, y finalmente, ¡Pánico! at the Disco regresará a la gala por primera vez desde 2018 para estrenar su nuevo sencillo, “Middle of a Breakup”, que se incluye en su próximo álbum de estudio, Viva Las Vengeance.