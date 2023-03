Sam Neill empezó a escribir su biografía durante su tratamiento para vencer al cáncer

El estado de salud de Sam Neill, conocido por trabajos como ‘Parque Jurásico’, ‘Peaky Blinders’ o ‘Perros de Presa’, ha sido objeto de un intenso y preocupante debate que, en ocasiones, parecía dar por hecho que al actor neozelandés le quedaba muy poco de vida.

Él mismo anunció hace unos días que se le había diagnosticado un linfoma no Hodgkin y que su proceso de recuperación, siempre incierto, le había sumido en una de las etapas más oscuras de su vida.

No obstante, ahora el intérprete ha revelado que el cáncer realmente entró en remisión hace ocho meses, por lo que está “vivito y coleando” y con intención de seguir así durante muchos años. Cuando inició su tratamiento de quimioterapia, Neill tuvo que retirarse comprensiblemente de la actuación, pero eso no le impidió volcar su creatividad en otros ámbitos de su vida.

Así comenzó un proyecto de escritura e introspección que desembocará muy pronto en la publicación de su primer libro biográfico, titulado ‘Did I Ever Tell You This?’.

Se trata de una obra que no girará exclusivamente en torno a sus recientes problemas de salud, pero que sí abordará los muchos y variados sentimientos que le invadieron cuando fue informado de su dolencia .”Me llevé un gran susto con el cáncer hace un año, pero ha estado en remisión durante los últimos ocho meses. He tenido que recibir quimioterapia y no tenía mucho más que hacer. Así que la escritura me dio algo en lo que pensar. Es que no podía trabajar”, ha confesado en su intervención de este martes en el programa matutino ‘Lorraine’, del canal británico ITV.

“Entonces me encerré en el estudio y empecé a escribir sobre lo que sentí ese día. Fue lo único que pudo darme alegría en medio de un día bastante oscuro. Pensé en varias historias... Pero no es un libro sobre el cáncer, va sobre la vida, el amor y toda la gente que quiero”, ha añadido.

En esas páginas, Sam Neill reflexiona también sobre su extensa carrera interpretativa y en la “sorpresa” que todavía siente cada vez que piensa en lo lejos que ha llegado en su profesión. “He vivido grandes aventuras con gente absolutamente remarcable. Pero el tono general es de sorpresa, ya que nunca imaginé que tendría una carrera como actor. Pero eso es lo que ha pasado, al margen de accidentes y otras cosas que han pasado en mi vida. Me sigo sorprendiendo porque todavía me ofrecen trabajo”, ha reconocido el artista de 75 años.