Javier Bardem, Ariana DeBose y Oscar Isaac están entre los nominados en la vigésimo octava edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2022 (SAG Awards) por sus interpretaciones en “Being the Ricardos”, “West side story” y “Scenes of marriage”, respectivamente.

El español Javier Bardem opta así al galardón de mejor actor protagonista por su papel en “Being the Ricardos”, y competirá con Benedict Cumberbatch (“The power of the dog”), Andrew Garfield (“Tick, tick... Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The tragedy of Macbeth”) en una entrega que —sujeta a la pandemia— está prevista para el 27 de febrero.

“Being the Ricardos”, de Aaron Sorkin, narra la historia de la pionera intérprete de la televisión Lucille Ball, Nicole Kidman en la película, y su relación en crisis con su marido Desi Armaz, que ha interpretado Javier Bardem.

La actriz, cantante y bailarina hispana Ariana DeBose se encuentra entre las elegidas para alzarse con el premio del Sindicato de Actores a mejor actriz de reparto tras su interpretación de Anita en “West Side Story”, de Steven Spielberg; la adaptación del famoso musical de 1957 que ya triunfó el pasado domingo en la controvertida edición de los Globos de Oro 2022.