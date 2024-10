Rebel Wilson contrademanda por acoso a tres productores

LOS ÁNGELES. La actriz australiana Rebel Wilson ha contrademandado a productores de su ópera prima, ‘The Deb’ , quienes originalmente la acusaban por difamación, alegando “robo, acoso y mala conducta sexual”, informa The Hollywood Reporter.

Los productores aseguraban en el escrito que la actriz mintió en un intento de estrenar la cinta que dirigió, produjo y protagonizó, y la acusaban de haberlos intimidado con la intención de que accedieran a sus demandas irrazonables.

En la contrademanda presentada el pasado 26 de septiembre, Wilson alega que Ghost acosaba sexualmente a la protagonista de la película, Charlotte MacInnes, y que, entre otras cosas, en el set se le había escuchado hacer “comentarios abiertamente sexuales” a la actriz.

Pero en una declaración a The Hollywood Reporter, MacInnes aseguró que no había “nada de cierto” en las declaraciones sobre el supuesto acoso hacia ella: “Hacer acusaciones falsas socava a las víctimas reales, y no seré objeto de una narrativa inventada”, mencionó.