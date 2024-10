Elton John triste por problemas de salud: “No queda mucho de mí”

Elton John es una de las eminencias más grandes de la música británica. El intérprete de “I’m Still Standing” marcó un antes y después desde su debut en 1962 convirtiéndose en uno de los cantantes y músicos más importantes de la cultura británica. Motivo por el que su estado de salud ha generado preocupación entre los fans.

Fue así que durante el estreno de su documental: Elton John: Never Too Late, el cantante decidió abrir su lado más personal y hablar sobre los problemas de salud que enfrenta, pues ha mencionado que debido a sus múltiples cirugías no la está pasando de la mejor forma actualmente ya que, han sido muy graves.