¿Quién es la voz de “La Jefa” en la Casa de los Famosos México 2024?

El pasado domingo 21 de julio se estrenó la segunda temporada del reality show “La casa de los famosos México” de Televisa, y muchos televidentes ya se están preguntando quién es “La jefa” que habla en el reality conducido por Galilea Montijo.

Y es que, Yotzmitz Ramírez fue la voz del programa del año pasado, donde Wendy Guevara se convirtió en ganadora, pero en esta ocasión regresará a la pantalla la voz de uno de los personajes más icónicos.

La actriz de doblaje Jessica Ortiz es “La jefa” de esta temporada donde participan Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Luis ‘Potro’ Caballero, Ricardo Peralta, Karime Pindter, Mariana Echeverría, Gala Montes, Sian Chiong, Gomita y Adrián Marcelo.

Jessica Ortiz lleva más 20 años en la industria y ha doblado las voces de personajes como Drew Barrymore, Jessica Alba y Gal Gadot, de hecho ella es la voz en español de la actual “Mujer Maravilla”, así lo deja ver en su cuenta de Instagram @jessikortiz donde cuenta con más de 180 mil seguidores.

Ortiz también ha doblado a Michelle Monaghan, Anna Paquin, Maud Pie en “My Little Pony”, Tauriel en “El Hobbit” y uno de los papeles que le dio gran popularidad fue el hecho de que formó parte de “Insomnia” en TV Azteca México y “La Enciclopedia del crimen” en “Venga La Alegría”.

“Yo empecé haciendo locución cuando tenía nueve años y después, como a los quince años, conocí a un director de doblaje y dije: ‘Yo quiero hacer doblaje’. Y se rió y todo, pero yo me puse las pilas, me metí a estudiar actuación, estudiaba y estudiaba actuación en las tardes porque yo ya estaba como muy metida en esto y poco a poco me fui haciendo actriz de doblaje”, contó Jessica en mazo de 2020 en una entrevista para ADR Networks.

“La casa de los famosos México” se transmite los domingos desde las 8:30 pm, y serán días de eliminación. Esta transmisión será por el canal de Las Estrellas, mientras que los miércoles serán las nominaciones, en un programa especial por el Canal 5 de México. En Vix podrán ver el 24/7 de la casa.