¿Por qué los cantantes de RBD no pudieron entrar a Premio Lo Nuestro?

Los integrantes del exitoso grupo mexicano RBD, Christian Chávez y Christopher Uckermann vivieron un vergonzoso incidente anoche en Premio Lo Nuestro 2024. Por medio de sus historias de Instagram, Uckermann contó que no pudieron entrar a la gala porque no habían lugares disponibles para ellos en ninguna de las mesas.

Los artistas asistieron al evento en representación de su grupo RBD, ya que estaba nominado en la categoría de Grupo o Dúo del año, que irónicamente ganó. Lastimosamente sus vocalistas masculinos no pudieron recibir el galardón, ya que tuvieron que marcharse antes porque no les asignaron una mesa especial, como al resto de los invitados y nominados presentes.

Desconcertados y molestos, Christopher y Christian explicaron anoche mismo en video lo sucedido, lamentando la mala organización del evento. También se disculparon con sus seguidores por no haber podido asistir a la gala de premiación para la cual se habían preparado.

“Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas”, expresó Christopher en una de sus historias de Instagram. “Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”.

Christian Chávez, que estaba a su lado sentado en el auto de los transportaba, agregó: “ahora nos vamos a cenar”.

