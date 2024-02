Angélica Vale: una bella dama de rojo en la gala de Premio Lo Nuestro 2024

“Llegué con una doctora que entendió el problema hormonal que tenía yo, porque en si no es lo que comía, realmente no cambié tanto mi forma de comer, sino que las hormonas no me dejaban bajar de peso, me tenían en una tira y encoge espantoso, que tú bien lo conoces, eso es horrible, que lo vivimos juntas, horrible... Llegué con esta doctora, sí empecé con una que me ayuda a tener un voucher calórico, y me dice cuántas calorías puedo digerir, puedo comer de todo, como de todo, no me prohíbo nada, pero sí te vuelves un poquito más consciente en el momento en el que tienes que apuntar lo que comes”, contó Angélica Vale. }

La protagonista de telenovelas como “Amigas y rivales” y “Soñadoras”, dijo que también se ha convertido en una persona muy disciplinada y ahora practica ejercicio.