Lo más sorprendente es que ella se animó a responder a algunos de los tuits que recibía para comentar, por ejemplo, que si encontraba muy guapo al antiguo componente de One Direction en otras fotos suyas, en las que lleva puestos pantalones y camisa, y darle además la razón a sus fans cuando le aseguraron burlonamente que a él no le importaría lo que opine una mujer de su edad sobre su vestuario.

“A mí no me ofenden si me dicen que tengo 60, 70 u ochenta años... o si soy de la tercera o cuarta edad. Lo que me impacta es que esta generación responda con tanta ira y dolor a un comentario de mis preferencias. A mí no me gusta un hombre vestido de mujer, o de niña, no me atrae”, afirmó antes de dar por concluida su intervención.