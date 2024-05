Nueva Miss USA recibe amenazas de muerte

En un video difundido en X, Savannah Gankiewicz contó que ha estado lidiando con acoso e intimidación por ostentar la corona de Miss USA, externando sus deseos de que la gente acepte su lugar como reina de belleza, pues los mensajes y amenazas en su contra la han afectado los últimos días.

“Desde que obtuve este título, he lidiado con mucha intimidación y acoso, y realmente es así, me rompe el corazón. Lo siento. No quería llorar, pero siento que es difícil, porque desearía que la gente viera de dónde viene mi corazón”, dijo Savannah Gankiewicz en el clip.

El video fue captado en un evento en su natal Hawái, donde externó que espera que el alzar la voz sirva de ejemplo para salir adelante.

“Mi intención es ayudar a Lahaina y a los residentes de Maui y tener una plataforma para hacerlo, pero también mostrarles a las mujeres jóvenes que pueden ser intimidadas y lastimadas, pero que te levantas y sigues adelante y sigues usando tu voz”, añadió.