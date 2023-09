Ellos son los nominados a los MTV VMA´S

En la ceremonia de gala de los MTV VMA´S se verán a varios artistas internacionales que se presentarán en el escenario. El evento se realizará este martes 12 de septiembre en Nueva Jersey.

Esta es la 140 edición de los MTV Video Music Awards. La gran cantidad de artistas que se presentará por su dominación a los MTV´S nunca defrauda ya que se compone de los diferentes géneros musicales.

¿Quiénes son los nominados a los MTV Video Music Awards 2023?

Video del año

Doja Cat – ‘Attention’

Miley Cyrus – ‘Flowers’

Nicki Minaj – ‘Super Freaky Girl’

Olivia Rodrigo – ‘Vampire’Sam Smith

Kim Petras– ‘Unholy’SZA – ‘Kill Bill’

Taylor Swift – ‘Anti-Hero’

Artista del año

Beyoncé

Doja Cat

KAROL G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Canción del año

Miley Cyrus – ‘Flowers’

Olivia Rodrigo – ‘Vampire’

Rema & Selena Gomez – ‘Calm Down’

Sam Smith, Kim Petras – ‘Unholy’

Steve Lacy – ‘Bad Habit’

SZA – ‘Kill Bill’

Taylor Swift – ‘Anti-Hero’

Mejor artista nuevo

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Mejor colaboración

David Guetta & Bebe Rexha – ‘I’m Good (Blue)’

Post Malone, Doja Cat – ‘I Like You (A Happier Song)’

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung

Miami – ‘Gotta Move On’

KAROL G, Shakira – ‘TQG’

Metro Boomin with The Weeknd, 21

Savage, and Diddy – ‘Creepin’ (Remix)’

Rema & Selena Gomez – ‘Calm Down’

Mejor canción pop

Demi Lovato – ‘Swine’

Dua Lipa – Dance The Night (de la película Barbie)’

Ed Sheeran – ‘Eyes Closed’

Miley Cyrus – ‘Flowers’

Olivia Rodrigo – ‘Vampire’

P!NK – ‘TRUSTFALL’

Taylor Swift – ‘Anti-Hero’

Mejor canción hip hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung

Miami – ‘Gotta Move On’

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – ‘STAYING ALIVE’

GloRilla & Cardi B – ‘Tomorrow 2’

Lil Uzi Vert – ‘Just Wanna Rock’

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – ‘Kant Nobody’

Metro Boomin ft Future – ‘Superhero’

Nicki Minaj – ‘Super Freaky Girl’

Mejor canción R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye – ‘Stay’

Chlöe ft. Chris Brown – ‘How Does It Feel’

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – ‘Creepin’ (Remix)’

SZA – Shirt’

Toosii – ‘Favorite Song’

Yung Bleu & Nicki Minaj – ‘Love In The Way’

Mejor canción alternativa

blink-182 – ‘EDGING’

boygenius – ‘the film’

Fall Out Boy – ‘Hold Me Like A Grudge’

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – ‘Candy Necklace’

Paramore – ‘This Is Why’

Thirty Seconds To Mars – ‘Stuck’

Mejor canción rock

Foo Fighters – ‘The Teacher’

Linkin Park – ‘Lost’

Red Hot Chili Peppers – ‘Tippa My Tongue’

Måneskin – ‘THE LONELIEST’

Metallica – ‘Lux Æterna’

Muse – ‘You Make Me Feel Like It’s Halloween’

Mejor canción latina

Anitta – ‘Funk Rave’

Bad Bunny – ‘WHERE SHE GOES’

Eslabon Armado,

Peso Pluma – ‘Ella baila sola’

KAROL G, Shakira – ‘TQG’

ROSALÍA – ‘DESPECHÁ’

Shakira – ‘Acróstico’

Mejor canción k-pop

aespa - ‘Girls’

BLACKPINK - ‘Pink Venom’

FIFTY FIFTY - ‘Cupid’

SEVENTEEN - ‘Super’

Stray Kids - ‘S-Class’

TOMORROW X TOGETHER - ‘Sugar Rush Ride’

Mejor canción afrobeats

Ayra Starr - ‘Rush’

Burna Boy - ‘It’s Plenty’

Davido ft. Musa Keys - ‘UNAVAILABLE’

Fireboy DML & Asake - ‘Bandana’

Libianca - ‘People’

Rema & Selena Gomez - ‘Calm Down’

Wizkid ft Ayra Starr - ‘2 Sugar’

Video for good

Alicia Keys - ‘If I Ain’t Got You’ (Orchestral)

Bad Bunny - ‘El apagón - aquí vive gente’

Demi Lovato - ‘Swine’

Dove Cameron - ‘Breakfast’

Imagine Dragons - ‘Crushed’

Maluma - ‘La reina’

Mejor dirección

Doja Cat - ‘Attention’ - Dirigido por Tanu Muiño

Drake - ‘Falling Back’ - Director X (Julien Christian Lutz)

Kendrick Lamar - ‘Count Me Out’ - Dirigido por Dave Free & Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion - ‘Her’ - Dirigido por Colin Tilley

Sam Smith, Kim Petras - ‘Unholy’ - Dirigido por Floria Sigismondi

SZA - ‘Kill Bill’ - Dirigido por Christian Breslauer

Taylor Swift - ‘Anti-Hero’ - Dirigido por

Taylor Swift

Mejor cinematografía

Adele - ‘I Drink Wine’ - Adam Newport-Berra

Ed Sheeran - ‘Eyes Closed’ - Natasha Braier

Janelle Monáe - ‘Lipstick Lover’ - Allison Anderson

Kendrick Lamar - ‘Count Me Out’ - Adam Newport-Berra

Miley Cyrus - ‘Flowers’ - Marcell Rév

Olivia Rodrigo - ‘Vampire’ - Russ Fraser

Taylor Swift - ‘Anti-Hero’ - Rina Yang

Mejores efectos visuales

Fall Out Boy - ‘Love From The Other Side’

Harry Styles - ‘Music For A Sushi Restaurant’

Melanie Martinez - ‘VOID’

Nicki Minaj - ‘Super Freaky Girl’

Sam Smith, Kim Petras - ‘Unholy’

Taylor Swift - ‘Anti-Hero’

Mejor coreografía

BLACKPINK - ‘Pink Venom’

Dua Lipa - ‘Dance The Night’

Jonas Brothers - ‘Waffle House’

Megan Thee Stallion - ‘Her’

Panic! At The Disco - ‘Middle Of A Breakup’

Sam Smith, Kim Petras - ‘Unholy’

Mejor dirección de arte

boygenius - ‘the film’

BLACKPINK - ‘Pink Venom’

Doja Cat - ‘Attention’

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - ‘Candy Necklace’

Megan Thee Stallion - ‘Her’

SZA - ‘Shirt’

Mejor edición

BLACKPINK - ‘Pink Venom’

Kendrick Lamar - ‘Rich Spirit’

Miley Cyrus - ‘River’

Olivia Rodrigo - ‘Vampire’

SZA - ‘Kill Bill’

Taylor Swift - ‘Anti-Hero’