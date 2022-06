La cantante urbana dominicana Natti Natasha dice estar muy afectada emocionalmente por el ingreso en prisión de su prometido, el productor musical Raphy Pina, sentenciado el pasado 24 de mayo a 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego.

Este proceso la ha afectado “mucho, emocionalmente muchísimo”, confesó la artista durante una entrevista concedida en Miami en la que dijo que su pareja le hace “mucha falta” en estos momentos, en los que se dan fuerza mutuamente para superar este trance.

Cuando declararon culpable a Pina, Natasha se sintió “horrible”. Ese día fue “una pesadilla, pero yo sé quién él es y confío cien por cien en la inocencia de Raphy Pina” y su calidad como persona.

“Que no esté aquí en el día de hoy, no te voy a negar que me dio ansiedad, que me puse nerviosa”, pero “no se lo dije porque no quiero que él sienta eso”, señaló, convencida de que “este es un momento para solamente mostrar lo positivo, enfocarse en el trabajo y agradecer por las cosas buenas”.