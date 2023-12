Señalan a Yeri Mua de “estafar y maltratar a sus fans”

Yeri Mua es una de las influencers mexicanas más reconocidas en la actualidad, quien recientemente ha evitado envolverse en polémicas, pero esto no fue impedimento para que el youtuber Dalas Review la acusara de ser una estafadora y maltratar a sus fanáticos

Dalas cuestionó a los fans de Yeri Mua por el apoyo que le dan y aseguró que le dedicaría un video, algo que no le gustó a los seguidores de la mexicana.

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde el creador de contenido se preguntó por qué Yeri Mua ahora es tan querida si en el pasado ha estafado a sus fans.

“Tengo una pregunta y me gustaría honestamente que me la respondieran: Cómo es posible, en apenas pocos meses, casi todo el mundo pasara de odiar a Yeri Mua por sus estafas, engaños y malos tratos, a de repente endiosarla tanto?”.

Ante esto la “Bratz jarocha” no se quedó callada e inmediatamente respondió los ‘ataques’ de Dallas, asegurando que ya no se quiere meter con nadie y que la deje.

“Dalas ya suéltame por favor jajaja ya no trabajo con empresas de apuestas ni nada relacionado, ya no tengo relaciones públicas ni nada público ya déjame enfocarme en lo que me gusta ya no le estoy haciendo daño a nadie ya ya ya aaaaa”.

En tono sarcástico replica el mensaje de Yeri y asegura que pronto subirá un video exponiendo a la influencer y a su comunidad toxica.