Jennifer López se ve trabajando hasta los ‘70, 80 o 90 años’

Por el momento, JLo no ha ofrecido signo alguno de cansancio, más bien todo lo contrario, por lo que espera poder seguir trabajando hasta que llegue a los “70, 80 o 90 años”.

Para la polifacética artista, “las mujeres se vuelven más sexies a medida que se hacen mayores”, una perspectiva que parece compartir cada vez más gente.

“Las cosas han cambiado mucho, y creo que es lo apropiado”, sostiene.

“Esa idea de que no hay nada valioso en ver a una mujer actuando más allá de los 30 es ridícula. Es todo lo contrario a lo correcto. Me hace reír”, ha manifestado JLo sobre la necesidad de erradicar las convenciones sociales más sexistas.

La lucha de Jennifer López contra el edadismo se une a otras tantas batallas que ha tenido que librar a lo largo de su vida, para evitar precisamente que se la encasille por su lugar de procedencia o su condición de mujer.

“Siempre he tenido la misma mentalidad: no permitir que nadie me meta en una caja por mi lugar de nacimiento, por el sitio del que vengo o por mi edad. Esas fronteras nunca han existido para mí”, sentencia la neoyorquina de origen puertorriqueño.