Julio Iglesias desmiente los rumores de su retiro de la música

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más”, escribió el intérprete español.

El cantante se mostró molesto por las falsas declaraciones hechas por el periodista sobre su supuesto retiro, el cual había asegurado que la información venía directamente de un amigo del intérprete, por lo que el músico hizo énfasis en el mal que pueden ocasionar estas notas, refiriéndose al autor del escrito como “un mal periodista”.

Asimismo, dejó muy en claro que cuando tome la decisión de retirarse del mundo de la música será él mismo quien de el anunció personalmente, cosa que en sus propias palabras hará con dignidad.