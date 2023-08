Meno Fernández, de Los Rancheros: “Nos están faltando los Cerati, los Charly García”

En tres décadas de carrera artística han atesorado varias anécdotas, una de ellas es cuando compartieron el mismo escenario con Sting , líder de la agrupación británica The Police .

“La expectativa que tenemos es muy grande, hemos recorrido casi todo el mundo, pero no habíamos tenido la oportunidad de ir a su hermoso país, para nosotros es un desafío hermoso, y tenemos unas ganas bárbaras de subir al escenario y hacer un recorrido de nuestra vida que es muy vasta, pues el grupo ya tiene 30 años de trayectoria”.

“Son dos álbumes, 1 y 2, donde rescatamos canciones que habían quedado perdidas a través del tiempo, por eso le titulamos así, porque tuvimos que poner en búsqueda en nuestra mente para recordar esas canciones que tal vez no tuvieron la suerte de ser difundidas en la radio o en los medios, y que valía la pena hacerlo porque son canciones que tienen mucho valor para nosotros, afectivo y artístico también, y bueno, salieron al ruedo y tuvieron gran éxito”, cuenta el músico sobre este disco que contiene temas como “Los ojos del delfín”, “Lastimándome”, “Armas de seducción”, entre otros.

Asegura que Los Rancheros tiene mucha música nueva, y que al finalizar con la gira, que culminará con varias presentaciones en España, esperan sacar a la luz su nuevo material.

“Tengo la suerte de ser el autor y compositor la música de Los Rancheros, soy un fanático compositor de música, me levanto en la mañana muy temprano, como típicamente se hace en mi país Argentina, me pongo a tomar unos mates y con un lápiz, papel y la guitarra sobre mí empiezo a escribir canciones todos los días, algunas son buenas y otras no, pero permanentemente estoy trabajando en eso, tengo un centenar de canciones que espero vean la luz muy pronto, pero al estar de gira se hace muy difícil sentarse en un estudio de grabación para darles forma, pero espero que para fin de año ya tengamos algunas publicadas y que para mitad del otro año ya esté un álbum completo”.