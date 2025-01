La vida de Chappell Roan cambió al lanzar ‘Pink Pony Club’

Chappell Roan sufrió un cambio extremo en su vida tras el lanzamiento de ‘Pink Pony Club’.

La cantante de 26 años lanzó el exitoso single en 2020 y admitió recientemente que cambió el curso de su vida.

Durante una entrevista con la BBC, indicó: “Esa canción lo cambió todo. Me puso en una nueva categoría. Nunca pensé que pudiera ser realmente una ‘chica estrella del pop’ y ‘Pink Pony’ me obligó a ello”.

A pesar de ello, el sello discográfico de Chappell no supo ver el potencial de la canción y la cantante fue finalmente descartada en medio de medidas de recorte de gastos.

Posteriormente, la intérprete volvió a servir café en una tienda de donas, pero no se arrepiente de nada.

La estrella del pop, que vio aumentar la popularidad de la canción tras la publicación de su álbum debut, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’, en 2023, señaló: “Tuvo un impacto absolutamente positivo en mi vida. Tienes el conocimiento de lo que es limpiar un baño público. Eso es muy importante”.

Chappell ha disfrutado de un ascenso meteórico en los últimos años, pero señaló que la fama puede resultar “abusiva”.

En un encuentro con la revista The Face, dijo: “Siento que la fama es abusiva. El ambiente que se respira: acosar, decir tonterías en Internet, no dejarte en paz, gritarte en público... es el ambiente de un ex marido maltratador. Eso es lo que parece. No sabía que me sentiría tan mal”.

Por otro lado, a Chappell sigue disfrutando al recibir comentarios positivos de sus fans.

La creadora de ‘Femininomenon’ señaló: “Ya no puedo leer mis DM, porque lloro mucho. Pero cuando la gente me dice: ‘Hagas lo que hagas, me has ayudado’, no creo que ningún premio, dinero o lo que sea pueda cambiarse por ese cumplido. No me importa nada más, salvo dar espacio a la gente para que sea libre. Porque eso es lo que yo necesitaba tanto: libertad”.