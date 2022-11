El rapero Kanye West hizo frente a las controversias que ha protagonizado en las últimas semanas ante las cámaras de medios internacionales para disculparse sobre las acusaciones que realizó contra George Floyd y afirmar que nunca se imaginó que sus comentarios sobre los judíos fueran antisemitas.

Según información de Daily Mail, el ex esposo de Kim Kardashian se acercó a los paparazzis para decir que se siente humillado y para disculparse por decir que George Floyd, un hombre asesinado por policías en Minneapolis cuya muerte desató un movimiento contra el racismo y abuso de poder, murió por una sobredosis y no a manos de un oficial de policía.

“Cuando cuestioné la muerte de George Floyd, lastimé a mi gente. Quiero pedir disculpas. Porque Dios me ha mostrado, por lo que está haciendo Adidas, por lo que están haciendo los medios, cómo se siente tener una rodilla en mi cuello ahora”, dijo West, según Daily Mail. “Así que gracias Dios por humillarme y dejarme saber cómo se siente. Porque, ¿cómo se podría humillar a los hombres negros más ricos que no sea hacer que no sean multimillonarios frente a todos por un comentario?”.

A unos meses de la catástrofe financiera.

Kanye West se encuentra a unos meses de la catástrofe financiera. Las fuentes le dijeron a Page Six este domingo que el rapero de 45 años podría arruinarse si no puede encontrar la forma de evitar que las marcas corten lazos con la estrella a raíz de sus comentarios antisemitas.

Una fuente dijo que los 5 millones de dólares que recibe al año en concepto de regalías son simplemente lo suficiente para pagar la factura de la gasolina en su avión.

La misma fuente dijo que aunque West tiene mucho dinero en efectivo de acuerdo con el estándar común, tiene una alta tasa de consumo.

Page Six citó a expertos diciendo que aunque el padre de cuatro hijos tiene más de 100 millones de dólares en el banco, debido a su estilo de vida, esa cantidad podría agotarse en cuestión de meses.