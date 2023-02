Judi Dench confesó que su problema de visión le está afectando en su carrera artística, debido a que ya no puede leer bien el guion ni aprender sus líneas.

Dench, de 88 años, dijo que ahora necesita ayuda de una máquina, para que le enseñe sus diálogos. “Se ha vuelto imposible y como tengo memoria fotográfica, necesito encontrar una máquina que no solo me enseñe mis líneas, sino que también me diga dónde aparecen en la página.

“Solía encontrar muy fácil aprender las líneas y recordarlas. Podría hacer toda Noche de Reyes ahora mismo”, señaló la actriz en el programa “The Graham Norton Show”.

La ganadora del Óscar padece degeneración macular, una condición que afecta la vista con el paso de los años, y ha luchado contra ella desde hace más de una década.

En 2021, Judi Dench compartió que su madre tuvo problemas similares y que, eventualmente, su hija también y fue sometida a diversos estudios para evaluar su visión. “Pero te permite hacer una cosa y es que tienes que acercarte mucho a las personas para poder reconocer quiénes son.

“Durante el encierro hice una película y me tuve que acercar demasiado a las personas porque durante los ensayos llevaban máscaras. Hacer eso es algo exquisito y ese es el lado bueno de todo, y tienes que hacerlo, mira ese lado”, aseveró.