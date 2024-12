Jennifer Garner animó a Ben Affleck a “salvar” su matrimonio con Jennifer López

Se dice que Jennifer Garner ha “animado” a su exesposo Ben Affleck a trabajar en su matrimonio con Jennifer López

La actriz, de 52 años, estuvo casada con el actor Scott Foley, de 52 años, de 2000 a 2004 y con Ben Affleck, también de 52 años, de 2005 a 2018, mientras que el actor y JLo., de 55 años, solicitó el divorcio en agosto después de un matrimonio de dos años.

Ahora, una fuente ha contado a Page Six el aparente consejo que Jennifer le dio a Ben antes de separarse de la intérprete: “Cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles entre Ben y Jennifer (López), Jen apoyó mucho su relación y animó a Ben a trabajar en su matrimonio”.

La fuente añadió que Jennifer, que pasó el Día de Acción de Gracias con Ben ayudando en la feria navideña de la organización benéfica The Midnight Mission en Los Ángeles, “incluso se hizo amiga” de la cantante y “se comunicaban regularmente”.

Pero Page Six afirmó que se había enterado de que la actriz “no ha estado en contacto” con JLo. recientemente.

La fuente indicó que Jennifer no tiene “ningún problema” con JLo., añadiendo: “Al final del día, ella sólo quiere que Ben sea feliz”.

Esto llega después de que Jennifer declarara que las mujeres nunca deberían casarse con un hombre “pensando en que pueden cambiarlo”.

La actriz dijo cuando se le pidió que detallara su “cita o mantra favorito” en el podcast ‘Lipstick on the Rim’: “Nunca esperes a un hombre... no te cases con un hombre pensando que puedes cambiarlo”.