Zu Clemente, lista para brillar hoy en el Miss Universo 2023

“Si clasificamos o no, yo ya me siento ganadora”.

La hondureña Zu Clemente, quien ha tenido una destacada participación en el certamen de belleza, dio una entrevista a Diario LA PRENSA previo a la conferencia de prensa de Miss Universo, y dijo sentirse muy feliz por la avalancha de mensajes de apoyo que ha recibido por parte del pueblo hondureño.

“Me siento muy feliz por el apoyo, por la vibra, por los deseos, ya pronto es la noche final y me siento muy ansiosa y nerviosa”, aseguró a LA PRENSA.

“Si clasificamos o no, yo ya me siento una ganadora. Hemos realizado muchas cosas grandes y puesto a Honduras en alto. Me llevo una vivencia impresionante y, por supuesto, una experiencia única”, expresó Zu Clemente.