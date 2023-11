Miss Universo: las candidatas, con nervios pero listas, aguardan la gran final

“ Estamos en 2023 y es hora de normalizarlo ”, expresó Rikkie Valerie Kollé tras su victoria en Miss Países Bajos, determinada a ser un ejemplo que no tuvo durante su niñez. Se autodefine como “una mujer fuerte y empoderada” y está considerando cómo abordar la visibilidad que quiere proporcionar a “su comunidad en las redes sociales” y, posiblemente, también en las escuelas.

“Mañana Nicaragua volverá a brillar ante el universo. Gracias a Dios que me ha dado el poder estar acá. Estoy lista”.

Michelle Cohn, de 28 años, graduada en Imagen Pública y Medios de Comunicación, está casada con Andrés Matheu desde 2016 y son padres de Luca, de seis años, y una niña de dos años. “No me siento tan presionada, aunque sé que estoy en el ojo público por ser la madre elegida. Pero sé que habrá más, para que juntas podamos transmitir el mensaje de que las mujeres somos capaces de todo”, afirmó Melanie.

Cada una de las candidatas cuentan con un proyecto social gracias a la plataforma que les ofrece el concurso.

La hondureña Zu Clemente forma parte de un grupo “apoyo al Instituto Municipal de la Educación Especial que ayuda ayuda a menores con discapacidad para que también puedan optar a un trabajo digno”, aseguró Miss Honduras.

“Clasificamos o no, yo ya me siento una ganadora. Hemos realizado muchas cosas grandes y puesto a Honduras en alto. Me llevó una vivencia impresionante y, por supuesto, una experiencia única”, expresó Zu Clemente, Miss Honduras Universo 2023, previo a la gala final de la 72 edición de Miss Universo.

La estadounidente R’bonney Gabriel, Miss Univero 2022, será la encargada de colocar la tiara a su sucesora en el trono de la belleza.

Esta es la segunda vez que El Salvador se convierte en anfitrión de este concurso: La primera vez se celebró el 19 de julio de 1975.

En aquella ocasión, El Salvador fue testigo de la belleza de las candidatas de 71 países que compitieron por la corona de Miss Universo, en donde la finlandesa Anne Marie Pohtamo fue proclamada como la mujer más hermosa del mundo. Esa noche, Etelinda Mejía Velásquez abanderó a Honduras.