El cáncer de Shannen Doherty se ha extendido a los huesos

A la actriz Shannen Doherty le diagnosticaron un cáncer de mama por primera vez en 2015 y entró en remisión dos años más tarde. Desde entonces se ha sometido a radioterapia, quimioterapia y a una mastectomía, y continúa en tratamiento.

Desgraciadamente, en 2020 descubrió que la enfermedad había regresado y hace unos meses anunció que se había extendido al cerebro.

Shannen Doherty ha seguido luchando con todas sus fuerzas, aunque las últimas noticias sobre su estado de salud no son buenas.

El cáncer afecta ahora también a sus huesos, pero el hecho de que ella haya querido compartir esta información no significa que esté lista para despedirse.

”No quiero morir”, ha explicado Shannen Doherty a la revista People. “Todavía no he terminado de vivir. Todavía tengo que amar, y crear, y con un poco de suerte hacer que el mundo mejor un poco. Sencillamente, aún tengo cosas por hacer”.