Hermana de Thalía fue hospitalizada de emergencia y está en terapia intensiva

Hasta el momento, ni la familia ni el hospital han emitido declaraciones oficiales sobre su estado de salud.

La familia no ha brindado más detalles

En redes sociales, las integrantes de la familia Sodi han mantenido silencio respecto a la situación.

La cuenta de Instagram de la actriz Camila Sodi, hija de Ernestina, no ha mostrado actualizaciones recientes sobre el tema, mientras que su última publicación indica que se encuentra en Nueva York.

En tanto, Thalía ha continuado activa en sus redes, compartiendo imágenes de su fin de semana. Y aunque se ha mantenido reservada ante la situación familiar por la que atraviesan, la mañana de este 22 de octubre mostró un breve video donde canta un fragmento del tema ‘Todo Va A Estar Bien’, interpretado por Redimi2 ft. Evan Craft.

Esta canción de fe incita a la tranquilidad ante complicados momentos como por el que atraviesa. “Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está”, canta la esposa de Tommy Mottola.