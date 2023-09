Helen Mirren nunca ha echado de menos la maternidad

Helen Mirren no se arrepiente de no haber tenido hijos. La actriz de 78 años aceptó que no era su destino tener hijos y que ‘nunca ha tenido un momento de arrepentimiento’ por no haber tenido hijos propios.

En declaraciones a la revista America’s Closer, reiteró: ‘Seguí pensando que así sería, esperando que sucediera, pero nunca sucedió, y no me importaba lo que pensara la gente. Nunca he tenido un momento de arrepentimiento por no haber tenido hijos’.

Desde 1997, Helen está felizmente casada con el director Taylor Hackford, quien tuvo dos hijos de matrimonios anteriores.

La pareja se conoció cuando Hackford, de 78 años, dirigía a Mirren en el drama musical ‘White Nights’ de 1985, pero no fue amor a primera vista para la actriz británica.

La estrella de ‘Shazam! Fury of the Gods’, comentó: ‘No me gustó nada cuando lo conocí. Llegó 20 minutos tarde y yo tenía una reunión y llegué a tiempo. No me gusta llegar tarde. Todavía es impuntual y me vuelve loca’.

Mientras tanto, Helen se está abrazando y no volvería a ser más joven por nada. Así lo comentó: ‘Si alguien me dijera: -Voy a agitar la varita mágica y volverás a tener 25 años-, diría que no, que no quiero eso. La realidad es que a medida que envejeces tu cuerpo cambia, pero se aprende mucho con el tiempo’.