Gigi Hadid critica a gobierno israelí

Gigi Hadid, de padre inmigrante palestino, compartió un mensaje en su redes sociales en apoyo a Palestina en el conflicto bélico entre Israel y Hamas.

La supermodelo escribió que no había dada de “judío” en el trato que el gobierno de Israel daba a los palestinos. “Condenar al gobierno israelí no es antisemita y apoyar a los palestinos no es apoyar a Hamas”, agregó la hija del refugiado Mohamed Hadid en su cuenta oficial de Instagram.

En respuesta, el Estado de Israel criticó la “falta de tacto” de la modelo y actriz, compartiendo varias capturas de las historias de Gigi Hadid, diseccionando sus puntos de vista.

“Gigi, ¿estuviste durmiendo la semana pasada? ¿O simplemente estás haciendo la vista gorda ante los bebés judíos que son masacrados en sus hogares? Tu silencio ha sido muy claro acerca de tu posición. Estamos pendientes de ti”, escribieron en respuesta.

El gobierno finalizó su post con una fotografía de la habitación llena de sangre de un niño. Y escribió: “Si no condenas esto, tus palabras no significan nada”.

La semana pasada, la modelo dijo en un mensaje en su Instagram que sentía profunda empatía por la lucha palestina. Sin embargo, aclaró: “Aunque tengo esperanzas y sueños para los palestinos, ninguno de ellos incluye el daño de una persona judía”.